高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，但他多次強調，目前以防疫優先，其餘並未多作回應。只是在防疫上，韓國瑜多次與中央意見相左，資深媒體人黃創夏卻驚曝，韓國瑜「逆時中」可能才是真正的「超前部署」。

黃創夏在臉書表示，韓國瑜的刻意「逆時中」，並非為了保住高雄市長寶座，更可能現在才是真正的「超前部署」的起手式，「反正港都即將待不下去了，下一步就揮軍北上，掌控國民黨吧」，就和2018年一樣，故技重施，表現自己是「敢正面對決民進黨」的唯一人選，在聲量上號召反蔡英文與反民進黨的深藍勢力關注。

只要拉高藍綠對決，就算離開高雄市，黃創夏認為，韓國瑜還可挾著新一代藍軍教父之姿，挑戰江啟臣，取而代之，雖然拉高對立會增加被罷免的成功率，但過程中，也可以號召出二、三十萬挺韓選民，將是另一種「閱兵」，展示肌肉給江啟臣示威之用？

黃創夏提醒，「江啟臣當心了，千萬不要以為韓國瑜會對你有情有義」，尤其看他在對付一樣是官校出身的學弟妹，以「不配合疫調」窮追猛打的狠勁，「他即將要北上搶奪國民黨主席寶座和主導權了，絕對不會是溫良恭儉讓」。

(中時電子報)