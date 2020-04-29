銅鑼灣書店負責人林榮基來台開店，21日書店開幕前遭人潑漆攻擊，3名潑漆的嫌犯昨高院裁定交保，民進黨立委趙天麟今偕同林榮基召開記者會，林榮基表示，深怕這些人又會找他麻煩，作為被害人也是有人權，呼籲法官引用法律時應注意，若法律有不完善之處要修改。趙天麟也呼籲檢警調，應將暴力脅迫民主人士案件提升至國安層級，追查出背後黑手。

林榮基遭潑漆案，事發後警方迅速在高雄逮捕3名嫌犯，高院雖證實3嫌確實有跟大陸人士聯繫，仍裁定交保並限制住居。趙天麟今與林榮基共同舉行記者會，呼籲檢方、警方、情報機關應極力清查其背後金流、通聯記錄與接觸人員，勿停留於一般刑事案件，讓這些嫌犯及背後指揮的境外勢力，繼續迫害在台民主人

士。

面對3名潑漆嫌犯交保，林榮基認為，法官判的太輕，讓他心裡感到害怕，擔心這些人再去找他麻煩，畢竟能違法一次，也可以違法第二次，「那我怎麼辦？我就沒有人權嗎？」呼籲台灣政府應該檢討相關法規，不僅保護香港人，也是保護台灣人。

林榮基說，當初香港的書店被大陸用暴力手段摧毀，2018年打算重新開店時，原本有人願意出資支持他重新開書店，但因家人被調查感到害怕，導致當時書店無法順利重開，顯示確實有大陸的勢力在背後干擾。

趙天麟指出，民主人士被潑漆、威脅案件已非首例，例如先前香港民主人士黃之鋒、何韻詩及這次的林榮基，在台灣都受到暴力、潑漆恐嚇，相關案件卻大多不是無罪就是交保，不過此次潑漆案，法官發現犯嫌曾與大陸人士有聯繫，且刻意刪除相關通話紀錄，還專程從高雄跑到台北攻擊林榮基，難讓人相信犯嫌沒有與其他人聯繫及動機。

刑事局副局長廖訓誠說，林榮基的人身安全，已由台北市警局加強安全維護，其餘偵辦相關細節不便說明，若有危害國安的證據，警方會持續追查。

調查局國家安全維護處長林世偉表示，目前除等待檢方發交調查外，本周一已通知各處站查明是否有中共指揮介入的情況，如果各界有相關線索，歡迎向調查局檢舉，後續會進一步釐清是否違反《反滲透法》相關規定。

(中時 )