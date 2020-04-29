儘管新冠肺炎疫情存有不確定性，聯發科(2454)對今年全球與大陸5G智慧型手機的出貨量看法不變，激勵智慧型手機相關零組件廠，光學鏡頭廠—大立光(3008)、砷化鎵代工廠—穩懋(3105)及宏捷科(8086)、PCB廠—華通(2313)等今天盤中股價均強勢走高。

聯發科於28日法說會表示，公司對2020年全球與大陸5G智慧型手機的出貨量看法不變，預估全球在1.7億~2億台之間，其中大陸市場佔1億台到1.2億台，目前大陸積極進行5G佈建，第2季大陸智慧機市場有機會出現回溫。

聯發科對5G手機及大陸5G智慧型手機市場釋出正面訊息，紓解市場對智慧型手機需求的疑慮，大陸手機客戶佔有一定比重的大立光、穩懋、宏捷科、華通今天盤中股價也因此同步走高。

不過，就業績來看，手機零組件廠對第2季營運看法仍是差異不小，儘管大立光第1季業績表現出色，單季合併營收為132.14億元，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元，但受到全球新冠肺炎疫情大爆發影響，大立光預估，客戶需求4月比3月差，5月比4月下滑，第2季稼動率亦較第1季差。

受惠於去美化，PA、WiFi及VCSEL三大產品出貨暢旺，宏捷科3月合併營收達2.72億元，月增0.37%，年成長164.23%，再創105年1月以後單月新高，累計第1季合併營收為8.13億元，季增4.23%，為105年第1季以來單季新高，年成長162.58%；從目前市況來看，宏捷科第2季業績有機會略優於第1季。

華通因台灣廠區發揮生產效益，第1季合併營收為120.89億元，年成長15.59%，華通軟硬複合板今年產能以去瓶頸方式略增10%到15%產能，受惠於美系客戶耳機類產品市佔提升及中系客戶新增訂單，華通預估，第2季業績將優於第1季。

(時報資訊)