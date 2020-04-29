台灣大(3045)宣布，再度連莊2020《遠見雜誌》「CSR年度大調查－電信服務業組」及「傑出方案-環境友善」雙首獎殊榮，寫下國內電信業獲獎新紀錄。

台灣大為本次唯一連續兩年榮獲遠見雜誌企業社會責任(CSR)雙首獎的單一企業，董事長蔡明忠表示，最近全球受疫情壟罩，再提醒人類面對環境必須保持謙卑，彼此互助才能度過難關，這也是台灣大一貫的信念，積極為全球永續發展的推動承擔更大的責任。去年台灣大獲得堪稱全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織SBTi審查通過，年初又榮獲世界最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級「A」，這些不僅是榮耀桂冠，更是驅使我們全力在公司治理、社會參與以及環境永續上持續「超前部署」的動力；同時，台灣大身為世界ICT產業永續倡議組織GeSI理事，與國際頂尖企業比肩前行，不僅為台灣這片土地注入源源不絕的永續創新能量，全力和世界接軌，同時也為人類追求共享、共好、共榮的未來。

林之晨總經理表示，台灣大多年來在CSR領域深耕有成，這一年來在蔡明忠董事長的支持與全體同仁的努力下，持續突破自我、屢創佳績，在疫情蔓延之際，更運用新世代科技電信公司角色，努力做出貢獻。

《遠見雜誌》第16屆企業社會責任獎，台灣大以「科技做公益，內容不斷創新，走入國際成績亮眼」，在國內近兩百家企業逐鹿中脫穎而出，第六度蟬聯遠見CSR年度大調查獎，並且以「台灣大綠能、永續大未來 創造綠能倡議典範」首度獲得環境友善組傑出方案的首獎殊榮，這也是台灣大自遠見創辦企業社會責任獎16年以來，摘下的第15、16座獎項，首獎更是累積到第10座。

(時報資訊)