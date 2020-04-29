近年在戲劇圈耕耘有成的女星「瑤瑤」郭書瑤，即使忙碌仍不忘積極經營社群，經常在IG跟粉絲分享生活點滴與心情記事，沒想到她昨(4/28)晚突然貼出爆哭自拍照，坦言「最近體驗到情緒跟身體可以有多矛盾」，竟點名了在《通靈少女》中飾演她閨密的茵聲，直言：「妳離我遠一點」。

瑤瑤深夜貼淚流滿面的自拍照，讓粉絲看傻眼，她表示近來情緒與身體矛盾，自己不是很容易哭的人，但內傷會讓人在笑的時候痛到飆淚」，真相大白，內傷指的是「體內拉傷」，因此瑤瑤最近要抵制會讓自己笑的人接近。

她表示深知這種要求很矛盾，但就是「不能太開心」、「拜託不要讓我笑」，而這奇妙的狀態，被跟她合作《通靈少女》的星友茵聲看見了，馬上來一記嗆聲：「誰能讓你笑成這樣？我怎麼可能輸她？！我要參賽」，讓瑤瑤驚慌拒絕：「不用比妳就贏了，妳除了讓我笑，還是能在大家面前惹哭我的人」，結果慘被茵聲挑釁：「來啊」，瞬間逗樂郭書瑤，不得不把話講清楚：「妳離我遠一點，我真的會怕」。

(中時電子報)