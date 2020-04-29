有伍佰「購」安心！據東方線上統計調查，蝦皮購物是疫情期間消費者到訪率、存續率最高的電商平台，「5.5購安心節」也因聚焦防疫需求再創佳績，開跑首週已帶動買氣成長5成，成功滿足民眾在家購買生活物品的消費需求。隨著活動即將邁入最嗨點，今宣布重磅邀請搖滾天王伍佰坐鎮，安心推薦居家防疫必備商品5/2-5/5每天5折開搶，Apple iPhone 11 128G、SAMSUNG Galaxy Note 10+ 對砍半價萬字開頭輕鬆入手，另有總價值破百萬的鑽石精品讓母親節禮物豪氣加碼！隨著居家防疫帶動掌上娛樂需求，蝦皮購物更貼心祭出全新互動遊戲「蝦皮夾夾樂」、「驚喜對對碰」，免出門、免投幣，動動指頭就有機會贏回AirPods 2、飛利浦氣炸鍋和鑽石大獎！

母親節將近掀起購禮熱潮，蝦皮購物「5.5購安心節」首度邀請搖滾天王伍佰為活動站台！伍佰作為蝦皮購物愛用者、幾乎所有日常用品都在站上購入，更大讚蝦皮購物什麼都有、什麼都賣！母親節將至，伍佰也已準備在蝦皮購物挑選母親節禮物一表孝心，幽默表示：「我曾經網購泳帽送媽媽，這次可能送腰果吧！」對蝦皮購物的熟悉和信賴，讓伍佰成為母親節前夕「5.5購安心節」的首選站台藝人。

此次「5.5購安心節」精心推薦居家防疫商品，如Honeywell空氣清淨機下殺34折2,245元、Panasonic吹風機超值價2,745元、居家烹飪必備PHILIPS氣炸鍋限時價3,399元，另有護目鏡、乾洗手、抗菌擦拭布等囤貨銅板價！此外，更為母親節備禮帶來驚喜折扣，5/2-5/5每天限時破盤價下殺5折起，迎鶴金品、點睛品的鑽戒、黃金項鏈通通對半下殺，活動期間刷國泰世華蝦皮購物聯名卡更可享高達14%的回饋，讓優惠回饋兩個都要。5/5當日限定壓軸加碼更不容錯過，凡下單滿1,500元再抽市價17萬的奢華鑽戒，下單越多機會越大！

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