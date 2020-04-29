40歲「本土劇女王」連靜雯近年淡出演藝圈，專心從事直銷與瑜珈事業，她日前接受麥克風小天王蘇友謙邀請，和直播網紅丟丟妹一同直播，叫賣最新產品「耳機麥克風」與「無線吸塵器」，沒想到在蘇友謙慫恿下，要連靜雯秀8點檔演技，沒想到丟丟妹說一句「從來就不是弱女子，要讓姐重溫舊夢」，一巴掌直接打在連靜雯臉上，讓連靜雯幾無招架得差點仆倒，哭笑不得說「來真的耶，讓我重溫戲癮嗎？」

連靜雯難得現身直播，她表示是以小粉絲心情出席，更抱持學習心情，體驗直播氛圍。過去曾為蘇友謙第一代行動麥克風擔任推廣大使，與蘇友謙成為好姐弟，連靜雯坦言剛開始對蘇友謙的小小年紀，感到質疑，但相處下來覺得他很善良純真而變成好友，且去年他歷經人生高低起伏，勇敢面對自己，是很棒的領悟，「我年輕也叛逆過，這些都是成長的代價，很慶幸他如此年輕就經歷人生的洗禮」。

日前剛過20歲生日的蘇友謙，過去曾靠「行動麥克風」創下億萬奇蹟，去年19歲卻衰運連連，歷經吸毒、破產，一度慘跌人生谷底，哥哥情場不如意而自殺，家裡處於多事之秋，嚐盡人情冷暖，他經過成長洗禮重振打拼，目前每月業績破千萬，笑說重回億萬俱樂部「指日可待」。

直播當天三人15分鐘內售出500套產品，搭配送上應景的150罐乾洗手液，期望新品耳機麥克風能超越過去行動麥克風銷售20萬支成績，近日也計畫在網路分享行銷心得，教大家如何從無到有的秘訣。

連靜雯（左起）和蘇友謙、丟丟妹直播叫賣「耳機麥克風」與「無線吸塵器」。（友恆國際提供）

連靜雯（左起）和蘇友謙、丟丟妹一起開直播。（友恆國際提供）

連靜雯（左起）受邀與蘇友謙、丟丟妹一起開直播。（友恆國際提供）

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