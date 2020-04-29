日本資深女團「早安少女組。」原始成員福田明日香將於6月19日推出《PASSIONABLE》，引爆因疫情消沈的演藝圈話題，網路預購蜂擁而至，甚至一度造成當地Amazon購物網站負荷過量而短暫停運，仍不負期待衝上藝人類寫真排行第一。

福田明日香寫真預購搶攻第一。（Amazon網站截圖）

Never Forget 演藝史留名

《日刊現代》29日報導，高須基一朗透露，福田明日香一開始對拍攝寫真相當猶豫、問「我可以嗎」；高須基一朗允諾她寫真必由大型出版社發行、並由女性攝影師和多田彩掌鏡，終於說動了福田明日香。高須基一朗表示：「福田明日香在拍攝時表現大方自然，十分專業。」至於酬勞，他透露「數千萬、近一億（日圓，1億日圓約為台幣2820萬元），先付款後拍攝。」

另外，名寫真評論家織田祐二給予福田明日香寫真高評價，表示：「福田明日香是早安畢業成員中拍攝全裸寫真的第一人，將在演藝史上留名。皮膚也相當好，感覺不出是35歲。」他更認為福田明日香這一脫，更可能帶動令和年代的全裸寫真風。

（觀看影片：福田明日香〈Never Forget〉https://www.youtube.com/watch?v=5HmZOz-4mp4）

https://www.youtube.com/watch?v=5HmZOz-4mp4

福田明日香 「Never Forget」 ライブ映像

(中時 )