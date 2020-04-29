「財富女神」王宥忻日前推出專輯第三主打歌〈媽媽〉MV，MV二度情商8歲女兒演出，飾演MV女主角的女兒，不料女兒怎麼樣都無法開口叫女演員一聲「媽媽」，王宥忻情急下脫口「我結婚前也都叫別人老公啊」，試圖說服女兒，豈料女兒仍不買帳，讓王宥忻在鏡頭外哭笑不得，笑說：「代表女兒很貼心，不會到處認親被拐走。」

王宥忻此次拍攝MV已駕輕就熟，不到4小時就拍完收工，她推敲是自己不再緊繃，和前幾次相比較，放鬆了不少，很多鏡頭才得以一次過關。但在拍攝女兒時，卻讓王宥忻乾著急，頻在場外比手畫腳對女兒下指導棋，恨不得自己上場。有個鏡頭需要她女兒對著遠處露出微笑，試了好幾次都不得要領，王宥忻在鏡頭外對她說起故事，聊到她第一次見到收養的流浪狗，才讓女兒展露出歡欣情緒，正當王宥忻慶幸找到指導女兒的方式，卻在女兒要喊演員媽媽時卡關。

王宥忻的8歲女兒（左）在MV客串演出。（艾迪昇傳播提供）

王宥忻說起當時情景，仍是忍俊不已，她本以為最後讓女兒喊聲「媽媽」，就可以大功告成，不料女兒卻不肯四處認親，堅持媽媽只有一個，任何人都不能取代，王宥忻好說歹說仍無法奏效，情急下脫口：「就只是個稱呼而已，我以前也叫男朋友老公，但那個人也不是我真的先生啊！」孰料女兒竟開始糾結媽媽喊的老公，為何不是自己的爸爸，童言童語讓在場所有人不禁莞爾。

王宥忻年輕時因媽媽的高壓教育，動輒挨打受罵，導致母女之間埋下心結，後來隨著年紀漸長，當上了媽媽，才體會到為人母的不易。她這次以歌曲《媽媽》，唱出對母親的感念，也唱出自己當上媽媽的心境，當MV一拍好，她立刻拉著媽媽一同看成品，母女一邊看著MV一邊哽咽拭淚，王宥忻說：「和媽媽的相處如同倒吃甘蔗般漸入佳境，我們都一起變好了。」

(中時 )