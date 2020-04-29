新竹縣綠黨縣議員余筱菁今天（28日）上午在立法院開記者會，稱有民眾喝了水神消毒液自稱身體不適，但卻因拿不出證據，當場遭出席的媒體及官員吐槽，結果余筱菁「見笑轉生氣」，記者會就草草結束，而她於2019年5月在她的臉書粉絲專頁貼出一張空蕩蕩的議場照片，並旁加註「協尋啟示，找一下竹東選的議員在哪裡？」遭暗指不適任的國民黨縣議員上官秋燕不滿名譽受損，直接向新竹地方法院提出誹謗自訴，案經新竹地院審理，法官認定余筱菁涉犯散布文字、圖畫誹謗罪，處罰金3萬元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

判決書指出，余筱菁於2019年5月8日在粉絲專貼照片和文章稱「一年僅兩次的定期會，都可只用書面報告就結束，實在太不尊重投票給您的議員」等內容，再三強調「這之中還有要選立委的人！」並在議員質詢順序表標示林思銘、上官秋燕及郭遠彰3位國民黨議員的質詢時間，但余女不知道上官秋燕已和議員范日富調換質詢時間。

事後，林思銘批余筱菁的貼文誤導大家以為他放棄質詢，而上官秋燕則認為余女在臉書貼文「協尋啟事」事先未求證，以不實事實抹滅她，要求道歉，由於余未予理會，上官秋燕因此提出自訴案。

法院審理此案時，余筱菁辯稱貼文是質疑議員採取「書面質詢」並非有效監督方式，非針對特定議員。但法官認為余女所發表的言論有針對性，所辯不足為採。此外，余女的臉書貼文，主觀上具有誹謗之不確定故意，有嚴重誤導觀看者以為當日質詢的議員均未參與質詢暨放棄質詢之嫌，認余加重誹謗之犯行堪以認定。

法官判定余女在臉書散布的不實內容已損及上官秋燕的名譽，念余女在2019年6月議會紀律委員會時已鞠躬道歉，且在審理終結前亦當庭向上官秋燕致歉，已刪除本案臉書貼文並刊登澄清貼文，遂依法量處罰金3萬元之刑。

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(中時電子報)