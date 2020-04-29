新冠疫情衝擊獲利，財部全面對八大行庫勘災。據了解，3月了解各大行庫獲利受新冠疫情衝擊情況後，日前財政部再向全體行庫「勘災」最新實況，各大行庫將在本周內向財部回報最新的營運及獲利影響預估。根據目前各大行庫內部最新評估，大部分認為獲利將較去年衰退兩至四成不等，甚至有行庫預期獲利將較去年「腰斬」、衰退五成以上。

財部要各大行庫所提出的說明，包括財務操作、財富管理、存放款、提存負擔、外匯等各項主要業務受到市場震盪、產業景氣衰退的影響。據了解，在各大行庫所提出的預估值裡，大致有一、兩家估計會衰退兩成，四、五家估計會衰退三至四成，估計獲利將較去年衰退五成以上的也有一至兩家。

根據各行庫評估結果，影響獲利衰退最嚴重的問題在利息收入。其中，央行3月降息時，財部曾要求各大行庫就降息對獲利的影響作過評估，當時多數的行庫都認為降息1碼的衝擊，大致會使獲利衰退三成左右。

行庫主管分析，公股行庫的放款利息收入占總獲利比重都在八成以上，其中約五家更集中在85～90％，另有三家在九成以上，由於手續費收入對獲利貢獻占比微乎其微，多半都僅占一成多，因此央行降息對行庫獲利衝擊很大，特別是存放比低、高度依賴央行NCD去化游資的銀行，可說雪上加霜。

至於美元存款更是「水能載舟、亦能覆舟」，在聯準會大幅降息6碼後，現在也成為行庫的大包袱，美元定存愈高的銀行受災愈慘重，放款利息來支應存款利息可說入不敷出。

各行庫交給財政部的獲利預期報告都是以3、4月為基礎，行庫主管私下坦言，上述的預估值「還不包括現在才正要浮出檯面的大企業紓困」；倘若財政部5、6月再對行庫獲利衝擊進行調查，情況恐怕比現在更嚴重，因此各大行庫若要下修獲利目標，目前以6月「一次到位」修正的可能最大。

行庫主管指出，一般小商家或中小企業因規模小，抗壓性低，因此紓困需求很快浮上檯面，反而是大企業集團一開始有抗壓性，但隨著疫情愈拖愈久，這種「未爆彈」才是各大行庫最擔心的，若相關壓力在5、6月排山倒海而來，屆時對庫獲利的真正衝擊才會出籠。

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(中時電子報)