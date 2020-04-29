疫情影響看房人氣，卻不影響買氣，全球利率走低，銀行更是大推房貸優惠融資，紛紛吸引精準購買型的買家出手，不過也有不少首購族買房0經驗，不知道看房的重點，房仲業者用常見於企業策略的內外部優缺點SWOT分析，協助民眾挑選出最適合自己的房子。

21世紀不動產七期河南店經理沈政興表示，房屋本身的條件分屋內與屋外，屋內狀況是最直接關係到將來的居住起來舒不舒服的因素，尤其是屋齡較久的中古屋，屋內有狀況的可能性比較高，要多留意牆壁是否龜裂、屋內是否漏水、測試水龍頭或是馬桶給水、排水是否正常、採光是否充足、是否有西曬問題，都會直接影響未來居住的舒適程度。

所謂的屋外狀況泛指的是居住空間以外但仍算是房屋本身條件的區域，由外往內第一眼就可以看到的建築物外牆，牆壁是否有裂縫或是漏水、磁磚是否脫落，大樓整體是否歪斜，再來就是社區大門，是否歪斜、開關正常、鎖頭安全性、是否生鏽過於老舊，接著是樓梯間，檢視有無異味、採光是否充足、牆面是否有壁癌、裂縫，電燈是否正常。

再來是公共設施，購屋時都有所謂的公設比，便是房價中包含了公共設施的費用，因此在看房子時也必須同時勘查，常見的公共設施通常包含安全設施、中庭花園、電梯、游泳池、運動設施、遊樂器材、停車場、大廳，這些公共設施還會涉及管理維修費，包括是否有管委會統一管理，以及管理維修費是如何分攤，通常社區管理費是以坪數計價，該戶的坪數越大則管理費越高，以此類推。

房仲業者教大家用SWOT分析聰明買房，出手更精準。（圖／業者提供）

再來看到安全設施就必須檢視是否有頂樓加蓋、逃生設備以及滅火器的狀態、逃生梯的動向、防火、防盜方面建築物本身有哪些應對措施，例如煙霧感應器、保全設施等等。再來是停車場，一般來說公寓或大樓通常將地下室作為停車場，但有些房子的停車位是隨戶搭贈的，有些卻是需要另外購買，這樣就牽扯到停車位的產權問題，因此在購買房子時必須注意地下停車位的產權狀況。

此外居住樓層也會影響房價，在購買公寓產品時，通常一樓及最高樓層的總價會高於其他樓層，因此一樓及最高樓層的用戶通常可以有一樓空地及頂樓的使用權，作為加蓋或其他用途，然而也容易引發頂樓與一樓空地的所有權的爭議。

看完上述的「內部條件」接著就來看房屋的「外部條件」，首先可以依照交通與位置來看地段以及地點，通常地段的好壞會影響房子的身價以及漲幅的可能性，購買時必須依照自身是要自住或是投資的需求來選擇，住家附近的生活機能完善與否關係到生活的便利性，包括學校、醫院、購物中心等，但相對地，價格也會相對不便宜，好的生活環境不只包括健全的生活機能，也要觀察衛生、治安、噪音、鄰居素質，此外更要留意有無「嫌惡設施」，例如高壓電塔、焚化爐、垃圾掩埋場、殯儀館、墳墓、宮廟、加油站等。

最後提醒民眾，無論是透過仲介或是與屋主自行購買，找到自己喜歡的房子後，切記一定要親自前往現場看屋，且最好多看幾次，以免有些屋況的問題是不容易注意的。

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(中時電子報)