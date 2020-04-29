美國聯準會（Fed）因應新冠疫情大流行對經濟的衝擊，3月緊急降息6碼並推無限量化寬鬆（QE）措施之後，本周二、三召開例會還將出什麼招備受關注。外媒整理出的觀察重點，包括主席鮑爾是否仍對下半年經濟反彈保持樂觀，以及政策聲明會不會明示排除負利率等。

首先，鮑爾3月底接受電視專訪時曾說，他預期美國第二季經濟恐明顯倒退，下半年可望反彈。不過有鑑於油價崩潰，加上疫情引發的經濟動盪，金融市場將從鮑爾在政策聲明後的發言，找尋他是否仍期待下半年反彈的蛛絲馬跡。

此外鮑爾示意，經濟重新啟動的前提是疫情受到控制，因此他對經濟的展望是否有所調整格外引人關注。

第二，鮑爾目前為止仍排除實施負利率的選項，強調不適合美國，問題是Fed是否會在本周聲明強化或釐清這個立場。部分經濟學家建議Fed調整超額準備金利率，但那與其說是政策倒不如說是技術上的轉變。

第三，Fed上月23日再下救市猛藥，宣布取消購債上限，此後有好幾周，Fed維持每天購買750億美元公債的步調，但紐約聯準銀行現今平均每天買100億美元公債，截至5月1日當周收購規模約莫500億美元，明顯有縮手跡象。

投資人料想從本周的聲明，一探Fed有無QE減碼的意圖。不過Fed曾暗示會看市況調整購債計畫，只要疫情沒有退燒，投資人大多認為Fed不會完全中止干預。

第四，Fed為了救市，將過去不曾考慮的標的通通納入收購清單，包括商業票據、垃圾債，本周還宣布擴大市政債券收購範圍，但投資人預期Fed本周集會不致再額外擴充現有計畫。

凱投宏觀資深美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）指出，Fed應趁著此次例會，「盤點」迄至目前所做的救市努力，而不是額外再添援助措施。

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(中時電子報)