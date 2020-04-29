台南市長黃偉哲因1968 APP匡列南市27處景點，連日與交通部觀光局槓上，狠酸中央推動的APP精準度不佳，多處景點半夜仍顯示「人潮略多」（黃燈）。不過，29日黃偉哲接受媒體聯訪時，態度明顯軟化，稱「1968是好的，檢討完了再上線，那會比較好。」同時也歡迎民眾五一連假造訪台南，由於台灣防疫到位，不須像國外要扮成垃圾桶、假扮遛寵物外出，民眾還是能到外面透透氣。

黃偉哲認為，台灣不需要這樣子，我們防疫工作做得很好，大家也不用悶太久，可以四處走走逛逛，都是好事一樁。

媒體也問及除1968 APP外，市府是否有因應連假人潮的配套措施？黃偉哲回應，我們很多景點是購票的，所以人多人少，自己冷暖自知。而若是在沒有購票的場合，民眾還是要停車的，因此從停車場的數量也能略知一二。

黃偉哲強調，一旦發現人潮略多，就會進行疏導管制，並加派防疫人員呼籲民眾戴口罩、勤洗手並保持社交距離。他表示，只要做得到位，防疫和觀光都不可偏廢。

另外，在清明連假時遭列細胞簡訊中11處景點的台南虎頭埤風景區，園方近日也出動智慧偵測系統，控管連假人潮。黃偉哲說，基本上也是可以啦，但是因為那是非常昂貴的設備，我們沒有辦法在每個景點都裝設。

(中時 )