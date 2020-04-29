專案人員藝品店倉庫內，起獲大量裁切後的牛樟、台灣肖楠、台灣紅檜、台灣扁柏珍貴林木及工藝品。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

橫山分局去年10月接獲民眾舉報山老鼠展開偵查，結合新竹林管處運用遠端監視系統、微型攝影機及縮時攝影機等科技器材協助蒐證，報請新竹地檢署實施通訊監察，破獲以黃姓男子為首的山老鼠集團，黃男等4名山老鼠因有串證逃亡之虞，法院29日喻知收押禁見。

這個山老鼠集團從盜伐國有林木、裁切到販售，採取一條龍式銷贓圖利，盜伐手法相當狡猾，極其小心躲避警方查緝，經過半年持續情資蒐報，時機成熟後展開收網行動。

新竹地檢署檢察官陳子維27和28日指揮專案人，員會同竹東、桃園、花蓮、屏東等林務站，兵分十路，橫跨6縣市同步執行這件查緝專案，緝捕盜伐、銷贓上游主嫌黃男等5人，媒介轉賣、收贓及藝品店等中下游主嫌劉男等5人全部到案。

專案人員在主嫌住處、國有林班地及藝品店倉庫內，起獲大量裁切後的牛樟、台灣肖楠、台灣紅檜、台灣扁柏珍貴林木、工藝品及肖楠香粉成品半成品、帳冊、手機犯罪證物，總重量粗估超過50公噸珍貴林木。

警方依依組織條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌將10名犯嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方認為黃男等4名主嫌有串證逃亡之虞，新竹地院法官審理後喻知羈押禁見。

(中時 )