台南市新冠肺炎紓困振興聯合服務中心正式啟用，市長黃偉哲29日巡視整備狀況時，強調該中心採一站式紓困諮詢櫃檯，就是要讓民眾資訊無落差、服務最到位，無論是勞工生活紓困3萬元補助，或衛福部的1至3萬急難救助金，只要前來紓困振興聯合服務中心，都可以馬上獲得解答。

市府社會局也表示，市府配合行政院擴大關懷弱勢加發生活補助金，繼本月21日發放首批6大類對象後，28日又加發低收入戶18至25歲領有就學生活補助者及領有特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活補助等2類對象計4739人，累計總加發人數達7萬1257人，共發放1億688萬元，相關補助款已順利在28日轉入郵局及31區農會，即時撥付到民眾指定的帳戶中。

市府為便利民眾洽詢紓困資訊，即日起在永華市政中心1樓設置台南市新冠肺炎紓困振興聯合服務中心，整合勞工局、社會局、經發局、觀旅局、民政局及消保官等6個業務相關局處，成立一站式紓困諮詢櫃檯，提供民眾最切身相關、迫切需要的完整資訊。

黃偉哲表示，一站式服務的特點，是避免電話一轉再轉，不讓民眾不會感到紓困還要弄得筋疲力竭；換言之，該中心具有3大好處，一、市民朋友可以直接來櫃檯臨櫃辦理；二、可以電話諮詢，指導民眾如何辦理；三、如果面對中央的計畫改變時，可在第一線的第一個時間得知，然後馬上更改計畫內容。

黃偉哲強調，無論是勞工貸款或勞工紓困金，市府都盡可能在最快時間內達到最大的成果，最終目的就是要減少民眾的不便感，增加民眾的便利，一解燃眉之急；以企業紓困貸款為例，市府工策會直到目前為止，已經幫忙12家企業取得5000多萬的貸款。

(中時 )