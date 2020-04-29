全球新冠肺炎疫情嚴峻，但五一勞動節連假將至，外界都在擔心會不會像清明連假一樣，各大景點湧入大量觀光人潮，無法維持好社交距離，甚至發起細胞簡訊提醒遊客注意，後續也發布11大景點的自主健康管理通知，引起不少民眾恐慌。

因此不少民眾關注：五一連假只能待在家嗎？對此行政院院長蘇貞昌則是鼓勵民眾正常生活，出遊只要按照陳時中部長說得，做好自我健康管理、不要出入人潮眾多的地方、注意社交距離、飯前飯後勤洗手，就能夠正常的享受連假。

除此之外，我們日常生活中還能注意什麼事情讓新冠肺炎遠離自己呢？

第一招「一路避開人潮使用 1968 App」1968 App 是由交通部、疫情指揮中心合作，整合了全國 234 個景點的人潮資訊，人潮示警分別以綠色、黃色、紅色燈號表示。綠色代表人潮正常、人潮少；黃色標示人潮稍多需注意；紅色則代表擁擠避免前往，民眾只要隨時注意景點人潮，不要前往人潮多的景點，就可以安心出遊，同時也能避免塞車潮。

第二招「消費 0 接觸：行動支付＋載具發票 App 」「錢」其實是最容易傳染病菌的媒介之一，這些鈔票和錢幣經過許多人的手，有超過三千多種病菌，其中又以菜市場、小吃攤、飲料店、超商等地方的紙鈔細菌含量最高，我們能如何避免接觸這些病菌？

現在超商和飲料店大多都支援行動支付，民眾只要使用行動支付就不會碰觸到充滿病菌的紙鈔了，例如街口、Line Pay、Apple Pay 等都很方便，再近一步將行動支付歸戶，結帳時出示手機條碼還能避免領取紙本發票，再少一層接觸。但若是一般景點的小攤販沒有行動支付怎麼辦？只要記住「消費後要洗手」就能夠避免病從入口了。

第三招「防護措施有三寶：勤洗手、戴口罩、分裝酒精」最後一招是最簡單但也大家最容易忘記的，隨時採取防護措施，包含注重個人衛生，咳嗽、打噴嚏捂嘴巴。在野外活動避免接觸野生動物、鳥禽類等。最後是落實勤洗手，沒辦法洗手的話乾洗手和酒精要隨身攜帶，在人潮擁擠和空氣不流通的場所記得戴口罩。

(工商 )