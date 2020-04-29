受到疫情影響，民眾紛紛減少出外的機會，讓消費力不斷往下墜，經濟部統計處29日公布最新統計，顯示百貨公司因疫情未歇，第1季營收年減8.8%，創歷年單季最大減幅，不過同期電商營業額卻創歷年單季次高，年增16.5%。

統計處表示，近年各大百貨公司增加餐飲比重，利用餐飲集客效應帶動購物消費，但今年疫情爆發後，情勢逆轉，尤其在3月過後，因疫情未歇，民眾減少外出及聚餐，來客數明顯下滑，營業額年減21.6%，為2003年6月以來最大減幅。

(工商 )