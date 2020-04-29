疫情讓百貨業Q1重摔8.8% 電商量販逆勢成長 13:582020/04/29 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情影響，民眾紛紛減少出外的機會，讓消費力不斷往下墜，經濟部統計處29日公布最新統計，顯示百貨公司因疫情未歇，第1季營收年減8.8%，創歷年單季最大減幅，不過同期電商營業額卻創歷年單季次高，年增16.5%。 統計處表示，近年各大百貨公司增加餐飲比重，利用餐飲集客效應帶動購物消費，但今年疫情爆發後，情勢逆轉，尤其在3月過後，因疫情未歇，民眾減少外出及聚餐，來客數明顯下滑，營業額年減21.6%，為2003年6月以來最大減幅。 (工商 ) #疫情 #統計處 #百貨公司 #未歇 #歷年單季 也許您會感興趣 推薦閱讀 降息、推大規模振興措施 Fed鬆銀根 美元長線看貶 04:092020/04/25 全球財經 復工順利 陸暫成全球車企避風港 04:092020/04/25 全球財經 外資趁亂併企業 歐洲嚴堵 04:092020/04/26 全球財經 拉美恐成全球疫情新震央 04:102020/04/26 國際大事 防五一假破口 多省市下禁足令 04:102020/04/27 焦點新聞 疫鳴驚人 紫外消毒殺菌燈成爆款 04:102020/04/27 焦點新聞 美企防疫大作戰 線上股東會加速普及 04:102020/04/27 全球財經 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 蔡英文520演說 工商業籲向對岸釋善意 04:102020/04/28 財經要聞 APP捐口罩首日數量 網驚嚇：太扯了！ 14:192020/04/28 政治 財經熱門新聞 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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