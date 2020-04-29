受新冠肺炎疫情影響，外籍生幾乎都無法回台上課，只能以網路進行視訊授課．銘傳大學國際教育交流處長劉廣華在臉書撰文指出，港澳生應該是境外生裡面最熱愛台灣的一群，而港澳疫情目前已獲控制，卻仍無法返台就學，「對於回不來的這些學生，目前各大學都是以遠距教學的方式處理；可是，期中考都過了啊，老讓人掛在網上不是個事啊！」

劉廣華指出，純以港澳生而言，從今年2月11日起，包含港澳生在內的港澳居民全面暫緩入境；若依108學年度人數計算，在台攻讀學位之港澳生約有1萬餘人，其中原本就留在台灣，還有趕在期限前跳上飛機的，大概就回來了2700多人而已，只佔全數的25％。

「什麼時候能回來呢？」劉廣華認為，澳門防疫成效斐然，每日零確診動輒連續幾十天，偶爾斷一下；香港的政府部門都已經復工，疫情顯然也已經獲得控制；台灣情況也相同，拜全國上下總動員一心防疫之賜，擔心的大規模社區群聚感染也都沒發生。

「料敵從寬不可輕忽當然是情理中應有之意；不過，也該是時候讓社會運作恢復正軌了」，劉廣華指出，港澳生應該是境外生裡面最熱愛台灣的一群；而台灣濃濃的人情味、琳瑯滿目的美食小吃、高山大海的明媚景點、深深的文化底蘊、寬寬大大的空間、價廉物美的生活消費，連一模一樣的繁體字，都是香港年青人的最愛。

劉廣華多次前往香港洽公，依照差旅經驗，香港商家對台灣人態度十分友好，香港人對台灣政府和人民的好感日益增加。

而在高教方面，香港政府為鼓勵港生留港就學，規畫資助大學專案，全力爭取港生留港就讀；以港大、嶺南、城市大學、浸會大學、中文大學、教育大學、理工大學及科技大學等8所資助大學為例，每年學費為42,100港幣，政府資助額就高達30,800港幣。

「即便如此，香港年青人對台灣還是熱愛的」，劉廣華進一步指出，若以香港常住人口約700萬，領有香港護照約340萬人來算，每年竟有高達百萬的觀光人次來到台灣，「這還不叫熱愛嗎？」呼籲台灣政府：「是讓這一群熱愛台灣的年輕人回來的時候了！」

(旺報 )