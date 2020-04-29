世界(5347)周二舉行法說會後，日系及美系外資在最新報告保守看待，其中，日系外資憂公司下半年恐面臨庫存修正，重申「減碼」評等，目標價下修至57元；美系外資重申「減碼」評等，目標價維持66元。

日系外資發布研究報告指出，世界先進目前尚未看到客戶砍單，但保守看待今年下半年展望；日系外資擔心科技產業終端需求不佳，今年下半年將出現半導體庫存修正，尤其像世界先進等二線晶圓代工廠恐首當其衝，將世界先進2020年、2021年每股盈餘預估值下調8.5%、10.9%至3.4元、3.72元，維持「減碼」評等，目標價從64元調降到57元。

美系外資表示，世界先進預期若2019冠狀病毒疾病疫情在6月獲得控制，半導體需求有望從今年第3季開始復甦，然公司多次提到下半年面臨高度不確定性，外資推估世界先進超過40%營收來自電視液晶面板驅動IC、智慧型手機面板驅動IC及感測器等產品，下半年需求可能不佳，重申世界先進「減碼」評等與目標價66元。世界先進股價今天開平震盪，盤中股價小跌。

(時報資訊)