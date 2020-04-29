《鬼殺之劍》（귀살의검）是韓國近日新上架的手遊，然而卻被許多玩家指出遊戲中多處與日本動畫《鬼滅之刃》相似，由此陷入抄襲風波，即使韓國官方出面澄清並未抄襲，但大多數網友並不買帳，最終《鬼殺之劍》在上架僅5天後就宣布結束營運。

귀살의 검 궁굼하가지고 쳐서 이미지 보다가 쭉쭉 내리는데 멈춰버렸다. pic.twitter.com/5fuNXA7iUZ — 렌고쿠 천사님 기다리는 KKR (@KKR__kimetsu) April 24, 2020

Current mood: The Kimetsu knockoff designs for a now shutdown Korean mobile game. pic.twitter.com/0woZ03udRD — Yuma Arclight (@RainSpectre) April 28, 2020

根據韓媒報導，韓國開發商Tennine Games在本月24日推出全新RPG手遊《鬼殺之劍》，沒想到卻被網友抓包，不僅宣傳圖和LOGO設計，就連其中的角色樣貌與人物設定都和日本知名動畫《鬼滅之刃》有著極高的相似度，引發大批網友撻伐、痛批抄襲，然而Tennine Games卻否認該項指控，發文聲明表示：「只憑著時代背景和日式和服穿著，很難斷定是抄襲」。

ㅇㄴㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㅋ 귀살의 검 뭐냨ㄱㅋㄱㅋㅋ pic.twitter.com/cZuHn1XjlX — 개민님 (@ga_mine0505) April 26, 2020

不過這個說法玩家們並不買帳，紛紛跑到遊戲上架平台Google Play上用1星負評洗版，而持續的抄襲爭議風暴之後，《鬼殺之劍》最終宣布決定在今（29）日結束營運，並將之前的收費都退還給玩家，「最近，有許多圍繞著我們的遊戲而產生的問題，對此感到非常抱歉。因為缺乏開發遊戲的經驗，造成很多人的不便，在長久的苦惱之下，我們決定停止營運」。

(中時電子報)