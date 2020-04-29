北市錢櫃KTV林森店26日大火造成嚴重傷亡，北市府27日至錢櫃另6家分店聯合安檢，北市消防局公告錢櫃中華店丶松江店丶南京店、敦南店4家消防安檢不合格，勒令停業。台北市議員羅智強則列出錢櫃的嚴重疏失，並直呼「是要多無良，才會像錢櫃這樣的可惡離譜」。

羅智強在臉書指出，從107年1月到火災發生，台北市總共做了26次消防檢查，錢櫃全都合格，但這次大火，這些「合格」的設備全部關閉，「擺明就是你政府來檢查時我打開，你政府檢查完我關起來」，簡直就是騙財騙命、蓄意殺人。

羅智強也列出錢櫃的嚴重疏失，B2室內消防栓設備消防泵浦，控制盤操作開關為「停」；8樓室內消防栓設備，水帶連接出水口而「未能使用」、自動撒水設備主閘閥經勘查現場為「關閉」；4樓梯間末端查驗閥，末端查驗管壓力為「0」、火警受信總機地區音響「關閉」，「未連動」緊急廣播設備、排煙受信總機「未定位」、火災發生時，各層排煙閘門「均未開放」。

羅智強質疑，台北市政府竟然對這樣的「偽合格」，竟如不設防一般，任令無良業者大鑽消防檢查的漏洞，請問市民的安全要相信誰？

羅智強認為，最可怕的不是不合格，而是像錢櫃這樣的「偽合格」，錢櫃若被查出不合格，沒人敢去唱歌就不會有人枉死。羅說在這場大火裡枉死的民眾，每一個都是因為相信台北市政府的「檢查」才去唱歌的，是台北市政府背書這樣的「偽合格」！羅喊話，究責、追懲、追償並進行制度檢討和補漏，這是台北市政府該還給人民的公道。

(中時電子報)