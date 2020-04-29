新冠肺炎疫情席捲全球，但近日部分國家出現疫情趨緩現象，開始研議有條件的放寬各項限制；衛福部長陳時中29日在立法院備詢時表示，台灣是以經貿為主的國家，指揮中心目前正在研議，在有一定防疫準備下，放寬重要經貿往來。

另對國內新冠肺炎疫情趨緩，五一連假成下個壓力測試點，有人建議可作為測試潛在社區感染試金石。疫情指揮中心指揮官陳時中在立法院質詢時表示，有很類似的看法，社會還是要逐步開放。

(中時 )