中山堂修繕工程更新30桿電腦桿及自動化控制懸吊系統。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中山堂自108年10月閉館修繕，台中市文化局長張大春29日表示，工程投入9千萬元經費，日前勘查現現場施工進度超前，可望在6月重新開幕，工程朝親民、友善及現代化打造，中山堂將躍升如台中國家歌劇院等頂尖劇院同等級的藝文場館。

中山堂因劇場設施老舊，台中市府投入9千萬元經費，進行改善舞台設備、觀眾服務設施及館外周邊環境，自去年10月起閉館施工。台中市文化局長張大春勘查進度後表示，修繕工程強調提升民眾使用舒適性及安全性，加上劇場設施升級，中山堂可躍升如台中國家歌劇院等頂尖劇院同等級的藝文場館。

修繕工程包括1樓廁所採「全齡化、無障礙」設計，男女比例為1比3，並設親子廁所；無障礙觀眾席從5席提升至12席；劇場舞台手動桿懸吊系統替換為自動化控制系統，並新增30桿電腦桿和操作控台。此外，舞台前端樂池上方增設反響板，改善音場分佈不均問題；整修後台「化妝間」，增設「快換間」加速演員換裝作業。

中山堂修繕工程諮詢委員、台中國家歌劇院技術總監李忠俊表示，中山堂整建後，更新懸吊系統、後台空間和舞台設備，舞台設備安全專業。

(中時 )