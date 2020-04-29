歐系外資出具最新報告指出，智邦(2345)第二季在博通延長交貨周期的關係下，恐增添不確定因素，故將智邦評等由優於大盤降為中立、目標價199元，惟智邦今無懼外資示警，股價一度再飆上天價229元，再寫新高，午盤後儘管漲幅收斂，但也維持3.5%~4%的漲幅表現。

歐系外資指出，智邦股價自年初至今低谷反彈達55%，相較於台股價權指數的19%強勁，展望第二季，考量到博通因為受到新冠肺炎影響，晶片延長交貨週期，最長恐達6個月，增加下半年出貨量的不確定性，故將智邦評等由優於大盤降為中立、目標價199元。

歐系外資預估，由於新冠肺炎疫情衝擊，企業市場疲軟，尚未看到復甦跡象，加上博通的不確定性，預計智邦第二季營收季增加15%，但有鑑於企業市場疲軟，恐仍將較去年同期減少約2%。

歐系外資指出，考慮到400G的長期趨勢、白牌交換器的增長以及新客戶加入，對智邦仍然持樂觀態度，但建議市場投資人等待一個更好的切入點。

(時報資訊)