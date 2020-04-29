全球新冠肺炎疫情讓全球各國紛紛祭出封城的政策，戶外休閒運動市場大受衝擊，不過，隨著5月起歐美有機會陸續解封，今日多頭資金回流製鞋族群，豐泰(9910)、百和(9938)、百和興業-KY(8404)今日收盤漲幅都在5%以上，鈺齊-KY(9802)收漲2.88%左右，寶成(9904)收漲2.39%。

歐美各國5月將陸續解封，為運動市場帶來正面的消息，法人認為，運動市場可望快速恢復成長，雖然各大運動鞋品牌在實體通路銷售受到大幅的衝擊，不過，觀察Nike、Adidas的電商銷售業績表現卻很出色，無論是Nike、Adidas的年增率都在3成以上。

寶成傳出規劃高階主管減薪，並為了保留現金，因應新冠肺炎疫情的衝擊，108年度每股僅擬配息1.25元，息值創2014年來新低。今日股價開低走高，終場收在27.85元，漲幅2.39%。寶成傳出正評估今年6月起至12月底，包含台灣人員與海外台幹，擬放無薪假；另副總以上高階主管，包含集團執行長蔡佩君，一律減薪10％。寶成集團截至今年3月底，全球員工總人數逾34.9萬人。

(時報資訊)