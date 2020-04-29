立委魯明哲今（29）日質詢時指出，交通部編列1.77億給遊覽車、計程車及租賃車的融資利息展延補貼，3月13日通過預算截至昨天為止，執行率僅0.06%，撥出款項約11萬，由於申請門檻太高，對司機而言形同跨不過的補助高牆。

魯明哲指出，許多司機不參加有三大原因，第一為融資公司提出的展延利息為2%，而政府僅補貼0.81%；第二，補貼計算公式太複雜；第三，司機一個月要付的比原本要繳得更多。

「政府幫你付息，讓司機可以喘息」，魯明哲批評，司機反而因此不能喘氣。交通部與融資公司3月13日協調，展延利息不能超過2%，實際執行時發現，司機原本利息被加上2%，有陳情個案原來月繳15000元，申請貸款展延後當月要繳超過17000元，魯明哲形容「制度如同跳不過去的高牆」。

公路總局局長陳彥伯回應，駕駛申請車貸展延，政府補貼的是「展延利息補貼」，也就是本金延後三到六個月，展延期間所產生的利息成本由交通部補助。他坦言每個駕駛貸款情況不同，因此執行有難度，實際查訪有需求的業者，僅一千兩百多家業者、九千多輛車表達有意願，目前尚有五百多家業者正在進行協調。魯明哲呼籲，紓困應給實際幫忙，要求公路總局盡快提出政策改善方案。

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(中時電子報)