台中沙鹿一處社區凌晨發生丈夫刺死妻子，再持刀自戕，全案警方正調查釐清中。（王文吉攝）

台中沙鹿29日發生丈夫亂刀殺死髮妻命案，31歲李男凌晨在家與30歲呂姓妻子吵架，於1樓客廳釀成夫殺妻悲劇，李男行凶後持刀自戕腹部輕生，造成臟器外露命危。外傳2名幼子目睹父殺母經過，但警方稍早澄清，當時2歲、5歲男童未在命案現場，事發後由死者胞弟帶走。

據悉，李男任職「股王」上市公司，與妻子育有2歲及5歲兒子，同住沙鹿近郊封閉式社區，4層樓透天厝要價1千多萬元。鄰居表示，夫妻平時出入都會禮貌性打招呼，從沒聽過2人感情不睦，無法理解「什麼深仇大恨要殺死枕邊妻？」

鄰居還說，夫妻全身是血被抬出來送醫，小孩隨後被娘家親戚帶出來一直哭，應該是看到「媽媽被爸爸砍殺，受到驚嚇！」警方則否認幼子目睹父殺母經過，澄清「事發當時2名幼童未在現場目睹，警方到場破窗噴辣椒水制伏，並將雙方送醫，目前男子仍在醫院救治中。」

夫殺妻命案發生沙鹿一處人車分道社區，住戶凌晨聽到男女激烈爭執，並傳出女子連續淒厲慘叫，接著恢復寂靜，鄰居趕緊打電話報警。警方趕到時，從窗外看見男子持刀作勢攻擊，女子倒臥血泊已無生命徵象。員警破窗而入，男子見狀立即持刀自戕腹部輕生，警方趕緊噴灑辣椒水壓制，並將2人送醫。

呂女送沙鹿光田醫院急救，到院時創傷性休克 ，醫師診視為創傷性氣血胸伴有開放性傷口、器官損傷、全身多處撕裂傷，緊急搶救逾1小時仍傷重不治。李男則被送到童綜合醫院，到院時昏迷，左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，且腸子外露，緊急送開刀房手術，目前送至加護病房觀察，生命跡象仍不穩定。

據了解，呂女全身10多處刀傷，包括臉部、頸部、前胸、腹部等，右手傷勢更深及筋膜。由於凶嫌仍在加護病房救治，警方無法訊問，究竟是感情或家裡財務問題引發殺機，有待進一步調查釐清。

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