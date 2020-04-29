90年代自柏林地下音樂圈發跡的加拿大籍「跨界鋼琴狂人」岡薩雷斯（Chilly Gonzales），以幽默、瘋狂的無厘頭行徑，大膽翻玩饒舌、鋼琴獨奏，以及跨界交響樂，在歐陸樂壇擁有極高知名度，擄獲許多「非主流」死忠樂迷的心。他的才華備受葛萊美獎肯定，還曾創下金氏世界紀錄連彈27小時最久單場音樂會演出。如今出道20年迎來首部生涯傳記紀錄片《閉嘴！彈琴》，有請本尊現身說法，完整回顧他從前衛饒舌踏入古典鋼琴界的傳奇音樂生涯。電影以幽默自嘲風格敘事，推出後好評不斷，不但入選柏林國際影展「世界大觀」單元，更在德國紀錄片影展獲得「最佳紀錄片」大獎肯定。

岡薩雷斯從小受古典鋼琴薰陶而愛上音樂，決心踏入樂壇。然而早期在家鄉加拿大尋求流行音樂事業未果，決定在九零年代末改往歐洲發展，最終落腳柏林，開始以饒舌在地下音樂界嶄露頭角，發展出狂妄表演風格，隨後成功紅到英、法等歐洲國家。在2004年岡薩雷斯卻宣告收山搞怪曲風，回歸音樂本質證明實力，轉型推出鋼琴獨奏專輯《琴聲下的唯美獨白（Solo Piano）》，獲得樂評媒體盛讚，從此踏上跨界古典音樂之路。

如今48歲的岡薩雷斯，除了創辦個人音樂學校致力創作教育，還多度與像是維也納國家廣播交響樂團（Vienna Radio Symphony Orchestra）、德國凱薩四重奏（Kaiser Quartett）等殿堂級古典名團聯手演奏，為樂迷帶來一場場融合嘻哈與古典、無法歸類的另類演出。他顛覆向來端莊嚴肅的音樂廳印象，以充滿髒話、黃腔和脫序行徑的演出詮釋跨界古典樂，讓樂迷大呼過癮，瘋狂魅力依舊不減，強烈舞台風格無人能取代！

《閉嘴！彈琴》紀錄片為德國資深媒體人菲利浦傑德克（Philipp Jedicke）跨足電影圈的處女作，首次執導便展現傑出敘事能力，獲得《好萊塢報導者》大讚「絕無冷場！展現令人敬佩的野心，具有高度娛樂性」。電影以貼身訪談、演出精華，以及多部從未曝光私人影片，完整串起岡薩雷斯的生涯重要時刻。此外更有請明星好友「前衛女力唱將」暴力蜜桃（Peaches）、「加拿大創作才女」妃絲特（Feist）、「法國電音天團」傻瓜龐克（Daft Punk），以及英搖天團「果漿樂團」主唱賈維斯卡克（Jarvis Cocker）客串力挺。《閉嘴！彈琴》將於5月8日於全台上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢。

(中時 )