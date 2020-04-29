於周五(5/1)起迎來五一連假，國泰投信ETF團隊基金經理人蘇鼎宇指出，市場關注美國解除封城進展，未來疫情是否再度出現緊張，而月底前重量級財報及財測充滿未知數，再加上Fed利率會議決策結果即將出爐，使市場不確定性再度升溫，建議短線可運用如美國道瓊反1（00669R）等ETF規避連假風險，尤其該檔ETF近五日成交均量達13,484張，為目前國內美股反向型ETF流動性最大者；長線投資者則可於疫情變化更進一步明朗後，運用原股型美股ETF參與美國龍頭股的長期後勢表現。

美股重量級企業的財報公布仍緊鑼密鼓進行中，日前全球最大晶片廠英特爾雖受惠於遠距辦公及雲端需求，上季營收獲利雙雙優於市場預期，但卻以「龐大的經濟不確定性」的理由收回全年財測，市場擔憂其他公司可能步上英特爾撤銷財測的後塵。

台股在周四(4/30)收盤後，接下來還有包含油企埃克森美孚、雪弗龍、蘋果、微軟、陶氏化學、麥當勞等重量級道瓊指數成分股將公布重磅財報，加上美國聯準會（Fed）將於台灣時間30日凌晨2點公布利率決策，皆可能為下半周的國際金融市場帶來潛在變數。

新冠肺炎疫情在歐美造成的死亡人數逐漸趨緩，美國道瓊指數自3/23低點以來，一個月內強彈29.7％，漲幅居美股三大指數之首，而未來一周財報、Fed利率決策勢必引發市場劇烈震盪，且時序上，國內市場恰逢5/1連假，對於國際市場變數方面，投資人需謹慎應對，短期可運用反向型工具調整投資組合曝險。

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