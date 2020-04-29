32歲王思平今年閃嫁35歲牙醫老公李世偉，事後證實已懷孕，她日前拍攝《嬰兒與母親雜誌》5月份封面，談及兩人僅交往1年，起初就是以結婚為前提交往，提到老公她笑說「他其實就是一個滿好使喚的人，幾乎是有求必應。」認為老公貼心很加分，也感受到滿滿安全感。

王思平透露今年初預計一起生活，各方面適合就結婚，沒想到計畫趕不上變化，直接從晉級成孕媽咪，她坦言知道懷孕是個意外「因為我本身經期蠻亂的，那天本來是請老公陪我去打催經針，結果醫師跟我們說是懷孕了。」她雖然當下有點傻眼，但她很快接受自己就要邁向人生下一步，且老公也很開心，「因為他很想成家有小孩。」

另一半身為牙醫師，王思平笑回：「他說他第一眼就看我牙齒，他覺得我的牙齒是美的。」有趣的是，懷孕後第一次明顯胎動，是老公正在幫自己補牙時發生的。王思平回想：「可能是因為躺著，所以滿明顯的，突然有個東西劃過的感覺。」「覺得蠻神奇的第一次胎動，就踢了兩下」，但可惜當下還張著嘴，正在讓牙醫老公補牙，沒辦法講。

夫妻關係經營，王思平認為溝通很重要，「我們結婚後，幾乎沒有在吵架，就是有種安穩踏實的感覺吧。」她自己是個當下有不舒服就講出來的人。「我會說什麼是我的點，你不能冷戰或不理我」，王思平也感性的說，當你越來越了解他，就會大概知道怎麼回事。「所以剛開始交往時，我們講好彼此的點是什麼，就不要去踩。」「如果遇到的話，晚上睡覺前溝通，畢竟我們都不是對方的蛔蟲。」

至於產後規劃，王思平表示「因為疫情關係，等明年看看，不過我還是蠻喜歡我的工作。」王思平提到孩子是夫家第一個孫子，長輩應該會願意幫忙，「我老公跟我說，他爸已經想好以後要帶小孩上幼稚園，我覺得也蠻可愛的。」至於自己會是什麼樣的媽媽？王思平妙說「應該是古靈精怪的媽媽」，又補充「搞不好我也有可能會變暴龍。」

王思平透露原本老公陪她去打催經針調經，沒想到意外得知懷孕。（嬰兒與母親雜誌提供）

王思平認為經營夫妻關係溝通很重要。（嬰兒與母親雜誌提供）

(中時 )