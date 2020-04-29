中央流行疫情指揮中心記者會。(資料照,姚志平攝)

抗疫至今超過百日，指揮中心完全沒休息，每天早出晚歸，要如何平衡工作與家庭生活，對此，指揮中心發言人莊人祥說，其實沒差很多，但媽媽比較早睡，所以回家遇不到，但會記得向媽媽請安啦！讓台下記者不禁爆笑。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫情指揮中心開設以來，天天早出，到晚上10點多才回家，家裡沒有改變，但可能就比較累，和太太看電視看到睡著，而回家的時候，媽媽比較早睡，所以就沒碰到面，但會記得跟媽媽請安啦！讓台下的記者爆笑出聲。

而指揮中心疫情監測組組長周志浩則說，作息也沒有差很多啦！晚睡早起，跟家人相處時間變少，但孩子都在國外，就是偶爾打電話關心一下，但整體沒有差很多。

最後，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，他是醫療人員，本來就早出晚歸，7點多要去開會本來就很常見，晚上也都很晚回家，但現在可能就更晚，因為多了份義工的工作，本來的工作要作之外，也要幫忙指揮中心相關的工作。

(中時電子報)