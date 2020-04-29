台股逐筆交易上路滿月，由於資訊透明度及交易速度提升，投資人對下單速度的需求同步提高。康和證（6016）對此將《飆賺下單》新增「單量監控」功能，透過系統監控個股大單敲進訊息，可同時同步執行下單，讓追求飆股的投資人可隨時跟上大單，搶賺飆股利潤。

康和證表示，現行的下單軟體雖已具備「智慧單」功能，可針對投資人偏好自行設定不同下單條件，但投資人在設定智慧單和委託下單及委託、成交、帳務查詢等功能時，皆須個別切換操作並逐項檢視設定，每增加一個動作，在逐筆交易時代就是流失時間及金錢。

康和證2年前領先同業推出《飆賺下單》，持續精進提供客製化需求，並不斷優化系統，務求建構更友善、簡便、快捷的介面，以滿足客戶需求。對此，康和證新增「單量監控」功能上線，盼讓客戶能更快速的即時掌握機會，並贏在起跑點。

康和證指出，新功能「單量監控」結合智慧單的多項功能，使用《飆賺下單》的投資人只要事先設定需要監控的個股、股價及大單敲進數量，一旦該股達到觸發條件時，系統即自動執行下單，毋須透過切換操作或檢視不同頁面，即可持續追價或布局。

(時報資訊)