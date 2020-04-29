擁有超過1000間電影院、11000個電影廳的全球最大連鎖電影院AMC，台灣時間29日宣布未來將不會上映環球影業所製播的電影。導火線是環球日前因疫情爆發，臨時把將要在北美院線上映的電影《魔髮精靈唱遊世界》直接改在網路影音平台播映。不過此舉卻惹怒諸多院線影院，包含AMC。他們認為環球破壞電影放映的商業模式，因此宣布不再放映環球影業電影。

據《好萊塢報導》指出，《魔髮精靈唱遊世界》大獲成功，短短上架3週內即獲得近1億美元收入。環球影業母公司「NBC環球」傑夫謝爾（Jeff Shell）日前受訪時表示《魔髮精靈唱遊世界》印證了影音平台放映的可行性，並表示在疫情結束、美國電影院恢復營業，也將於院線和網路同步發行電影。

此言論在AMC執行長亞當（Adam Aron）眼裡看來，會嚴重破壞影院與製片商之間的商業模式，因此決定宣布並生效，雖然目前AMC旗下影院仍被迫停業中，但等到影院重啟時，此規定就會正式上路，在美國、歐洲甚至中東的旗下影院都將抵制。對此，環球影業則表達遺憾，希望能夠在合理的情況下讓電影在影廳中播映，未來將會先透過付費隨選的功能讓電影上架。

環球影業接下來的鉅作包含丹尼爾克雷格的《007：生死交戰》、《玩命關頭9》及《小小兵2：格魯的崛起》等片，若雙方持續不讓步，恐怕也有巨大影響。

(中時 )