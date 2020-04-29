隨著新冠疫情蔓延至全球，3月日本汽車製造商在全球市場的銷量減少34%，並且未來幾個月料將進一步減少。由於很多國家實施居家令以控制疫情擴散，汽車需求驟降，全球經濟面臨的長期影響存在高度不確定性。

分析師預計，這將令消費者避免購置新車，導致2020年全球汽車銷量減少三分之一左右，而全球金融危機後的降幅為11%。

豐田、日產、本田和日本另外四家大型汽車製造商公佈上個月銷售汽車約182萬輛，低於去年同期的約277萬輛。路透根據個別車商週二公佈的銷售數字計算，在3月底止財年，它們的全球總銷量減少7.3%至2,650萬輛，為四年來最低。

日本最大汽車製造商豐田3月銷售量779,151輛，較去年同期減少22.6%。全財年銷售量減少1.4%，為10,456,593輛。

日產汽車3月銷售量315,194輛，較去年同期減少43%。全財年銷售量觸及約480萬輛的九年低點，疫情令這家原本就因銷售和獲利能力下降而處境艱困的日本第二大汽車製造商，壓力更沉重。

多數汽車製造商正準備迎戰疫情造成的重大財務打擊，因美國和歐洲的封鎖令使得買家都不上門。

但在疫情爆發之前，日產的營收和獲利就已經開始下滑，導致該公司不得不放棄被罷黜的董事長高恩推行的激進擴張計劃。

中信里昂證券(CLSA)的資深研究分析師Chris Richter預計，上個月全球汽車銷量下滑的幅度明年還會延續，並預計截至明年3月的當前財年銷量將下滑35%。

3月汽車銷量驟降表明日本汽車製造商的年度獲利將遠低於預期。這些車企將在下月公佈財報。2020年大多數日本汽車製造商將出現年度營業虧損。

(中時電子報)