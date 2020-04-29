台灣積極發展綠能發電的同時，因應未來廢棄太陽光電板如何妥善處理，環保署與經濟部能源局所聯手推動的回收清除處理體系，由設置太陽光電發電設備者預繳回收清理費用，再委由專業處理機構負責進行回收，目前由「台灣太陽光電產業協會」負責，並在日前完成第一批廢光電板的清理工作。

環保署表示，大規模進行太陽光電發電的業者，在設置時即需向經濟部能源局登記每一片太陽能板的序號，並繳交太陽光電板回收清理費用，當太陽能板需淘汰時，經上網登錄、按規範收集，由清除業者收運處理，而家戶甚至露營車等民眾少量使用者，可撥打專線電話，獲得協助處理。

經濟部能源局已於「再生能源發展條例」相關子法規定，設置太陽光電發電設備者，應繳交太陽光電板回收清理費用1,000元/KW，作為回收制度的經費來源，預估首年可徵收2億。

環保署所建置回收機制，從設置及廢棄排出都必須進行登記，來確保每一片太陽能板都將落實回收。光電板的序號資訊去年12月18日以前完成設備登記者，鼓勵由業者自行至「廢太陽能板回收服務管理資訊系統」登錄；12月18日後則由能源局提供電子檔資料，直接匯入資訊系統。

發電使用後廢棄太陽能板的排出，也採以線上申請，稽核以模組序號為主，個別逐一案場總量管制為輔，確保每一片排出都對應到個別案場設備登記。環保署提醒，若任意棄置廢棄太陽光電板，或透過不合法的管道清除處理，違者將依廢清法，最高處300萬元罰鍰。

(工商 )