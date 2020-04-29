外資法人才在日前看衰台積電等半導體股，今台積電、聯發科、聯電、穩懋與日月光控等半導體股即予當頭棒喝，在內資法人引領向前衝之下，刺激傳產龍頭與金融保險等重量級集團股一起開高登高，順利收復季線關卡。

本波盤勢成功返季線，主要功臣除係國家隊法人默默強勢護盤外，投信法人連續集中火力，作價作量買超台股也功不可歿。此外，今摩台期拉高結算，隱呈除軋短空味道，在國安基金作後盾下，大盤波段有機會持續向年線關卡挑戰。

在台積電、台塑四寶、國泰金、兆豐金、富邦金、中信金、第一金、統一、鴻海、股王大立光、中鋼、中華電、廣達、台泥、亞泥、遠東新、長榮、長榮航、華航、廣達與仁寶等權值股，都力挺多方，僅和碩、台灣大逆勢下挫，無礙大盤登高下，加權股價指數終場大漲156.16點，報10772.22點，漲幅1.47，成交1922.87億元。

店頭市場方面，電子持續擔當攻堅要角外，台灣防疫傳來連日新冠肺炎零確診好消息，使悶壞的觀光族群趁勢大漲，而化學、生技、電機與營建等類股，也臉色紅潤，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數大漲1.15%，報135.54點，成交477.78億元，已連續3個交易日站穩季線之上，表現不錯。

亞股方面，在歐美疫情愈趨，製造業多逐漸復工，且封城之舉也陸續解禁激勵下，使主要股市除日本、深圳A股、深圳B股外，餘南韓、香港、上海、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、印度、越南與菲律賓等新興股市都紅光滿面。

美股電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，也呈大漲榮景，分別暫報上漲0.91%、1.05%、1.34%及0.92%。

匯市方面，新台幣兌美元早盤開高走高，盤中一度大幅升值1.6角，迄午盤仍報升1.26角，暫報29.91元，除升破30大關外，也重現2字頭。不過，受制韓圜兌美元仍屬弱勢格局，預期有關單位仍將在尾盤或默默踹上一腳，力阻升勢過大，影響台商全球競爭力。

業內人士指出，台股目前集結低利率、低油價、低通膨與成功防疫（今又零確診，新冠新病例已連續4天掛鴨蛋）等利多於一身，加上高股息殖利率仍普被法人認同係波段相對抗跌誘因，使大盤近期有機會進一步向年線挺進，唯短線仍宜觀察能否成功屹立季線之上，至少3~5個交易日，方竟全功。

(工商 )