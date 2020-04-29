五一連假將至，高雄市衛生局製作海報請民眾宅在家，台南市長黃偉哲卻反過來擔心中央製作的旅遊示警APP將導致遊客不來台南，對於地方政府不同的口徑，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，不管歡迎大家來觀光或鼓勵宅在家，心情一定要放輕鬆，勤洗手、戴口罩的習慣還是要維持。

(中時 )