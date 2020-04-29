五一連假鼓勵觀光？地方口徑不一 陳時中回應了 14:242020/04/29 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五一連假鼓勵觀光？地方口徑不一 陳時中回應了。圖為台南示意圖/資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五一連假將至，高雄市衛生局製作海報請民眾宅在家，台南市長黃偉哲卻反過來擔心中央製作的旅遊示警APP將導致遊客不來台南，對於地方政府不同的口徑，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，不管歡迎大家來觀光或鼓勵宅在家，心情一定要放輕鬆，勤洗手、戴口罩的習慣還是要維持。 (中時 ) #五一連假 #鼓勵 #觀光 #口徑 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 51連假防疫 台中加強景點管制 04:102020/04/25 地方新聞 防五一連假人潮 侯友宜：分階管控 11:312020/04/25 政治 五一連假 林佳龍：熱門景點將實施總量管制 12:072020/04/25 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 五一連假正常過 陳時中：做好人流管制 15:202020/04/25 生活 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 我國抗疫成績亮眼 陳時中：感染控制及醫療人員素質居功 15:262020/04/25 生活 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 生活熱門新聞 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 金正恩傳死訊 脫北者曝：妹妹恐要逃亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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