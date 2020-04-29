全台987間全聯福利中心門市於4月8日起，加入「口罩實名制2.0」領取行列。不僅如此，全聯今(29)日宣布，自第7波口罩預購週期起，新增PX Pay領取口罩服務，凡在5/4～5/6預購口罩、完成付費，並在5/11～5/24指定到全聯領取口罩，可享五大貼心服務，分別為「PX Pay領口罩，全聯幫你付7元運費」、「一鍵幫家人領好領滿」、「兒童口罩送福利熊貼紙」(價值10元)、「15元OFF COFFEE熱美式嚐鮮券」、「無塵室高標準包裝」。

全聯幫你付運費！用PX Pay掃QR Code立馬領5人份

全聯結合自有支付工具PX Pay優化領口罩程序。第一步、在eMask口罩預購系統預購時指定全聯領取、完成付費，取得序號；第二步、打開全聯PX Pay點選口罩領取專區，輸入身份證後4碼與領取序號10碼，一次最高可輸入五筆；第三步、憑PX Pay口罩領取QR Code，到全聯櫃台即可輕鬆完成全家人口罩一次領取，而且使用PX Pay領取口罩，全聯還回饋70福利點(10點=1元)，等於7元運費全免。(每一份成功領取口罩贈70福利點，一次領取5份，即可獲得350福利點)

第7輪領口罩，全聯推5大貼心服務。(全聯提供／黃慧雯台北傳真)

乖乖戴口罩當個好寶寶！福利熊貼紙可愛爆表

另外，全聯為讓小朋友更了解防疫觀念，如戴口罩、勤洗手與少出門，特別推出四款福利熊與水果探險隊貼紙，除了全聯最可愛的吉祥物福利熊外，更隆重亮相福利熊的新朋友「水果探險隊」，成員分別為「蘋狗」、「奇異狗」、「香蕉狗」，只要消費者到門市領取兒童口罩，就可以免費獲得一款（樣式隨機），貼紙可貼於口罩上增加可愛度，盡情耍萌，讓小朋友更願意一起防疫，保護自己。

同時，來全聯領口罩還能獲得一張OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券(原價25元)，兌換時間自5/11至6/21為止（本券限OFF COFFEE販售門市使用，不與其他優惠或活動合併）。至於在口罩包裝部分，全聯採用高標準的無塵室進行分裝，所有工作人員經專屬清潔通道，全程穿戴防塵衣、防塵帽與手套、口罩，並採封口機密封，確保每片口罩都不受汙染，讓民眾領取更加安心。

(科技)