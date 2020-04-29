太陽花學運成員6年前占領行政院案，台灣高等法院昨天宣判魏揚等六人逆轉判刑2至4月不等徒刑。當年的太陽花學運成員陳為廷昨天在臉書表示，時代力量上屆法案提出後整整四年，連被排審機會都沒，第九屆會期就這樣過完。民進黨前立委段宜康打臉表示，當時兩次請黃國昌說明提案，黃都放棄。

陳為廷指出，立法院上一屆期時，其實時代力量黨團曾提出「324行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例草案」，賦予國會調查權，但法案提出後整整四年，連被排審機會都沒，第九屆會期就這樣過完。

段宜康今在臉書說，「可能因為時間久了，當事人記憶模糊。」他說，時力黨團提的這個案子，在我擔任立法院司法法制委員會主席的時候，2018年5月24日就排過審查。

段宜康指出，時力黨團列席代表說明提案的是黃國昌委員，結果他沒有說明立法要旨，也沒有呼籲儘速通過法案；其實發言的時候，根本沒提到這個法案，反而講了關於國會改革法案的程序意見。「前後兩次請黃委員說明提案，他都放棄。」

段宜康表示，他排這個案子，只是覺得應該要處理，並不是時力黨團或哪個人向他呼籲、請託、施壓。「案子沒審完，是我們的責任和遺憾；但當時實在覺得提案黨團，好像也只不過是提了做交代吧！」

(中時 )