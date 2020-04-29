中央研究院院長廖俊智表示，中研院初步研究發現，新冠肺炎病毒已演化成6大類型，而病毒變異程度愈大、致死率很可能愈高。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，廖俊智院長與自己也曾針對新冠肺炎病毒進行過討論，大致認同病毒變異高，毒性高，死亡率也會偏高。

張上淳指出，台灣的病毒變異性也算高，因是由全世界各地帶來的病毒，但死亡率卻低，主要也和照顧的量能有關，台灣病例相對少，每個醫院能把病人照顧好，故死亡率低，歐美死亡率高和醫療量能崩潰不無關係。

(中時 )