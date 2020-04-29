新冠病毒演化成6大類型 張上淳：病毒變異高致死率愈高 14:302020/04/29 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠病毒演化成6大類型，張上淳：病毒變異高致死率愈高。(圖/擷自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央研究院院長廖俊智表示，中研院初步研究發現，新冠肺炎病毒已演化成6大類型，而病毒變異程度愈大、致死率很可能愈高。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，廖俊智院長與自己也曾針對新冠肺炎病毒進行過討論，大致認同病毒變異高，毒性高，死亡率也會偏高。 張上淳指出，台灣的病毒變異性也算高，因是由全世界各地帶來的病毒，但死亡率卻低，主要也和照顧的量能有關，台灣病例相對少，每個醫院能把病人照顧好，故死亡率低，歐美死亡率高和醫療量能崩潰不無關係。 (中時 ) #病毒變異 #張上淳 #死亡率 #致死率 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳瑞德西韋無療效 張上淳回應尚不能定論 04:102020/04/25 生活新聞 第2例染疫實習生有抗體 張上淳這麼說 14:482020/04/25 生活 國外用呼吸器死亡率達9成 張上淳曝台灣神數據 14:532020/04/25 生活 擴大防疫量能 北港朝天宮贈次氯酸滅菌液 18:132020/04/25 生活 使用呼吸器死亡率 紐約9成 台僅2成5 04:102020/04/26 生活新聞 磐石艦僅爆31確診 張上淳指海軍這件事做對了 14:292020/04/27 生活 美國確診患者心臟破裂 張上淳解答 14:472020/04/27 生活 秀傳啟用檢驗室 篩檢1天出爐 01:182020/04/28 台中彰投 抗疫100天 張上淳感謝民眾、媒體比SARS當年水準高很多 15:172020/04/28 生活 首例出院復陽個案 張上淳：對周遭威脅低 15:292020/04/28 生活 生活熱門新聞 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 金正恩傳死訊 脫北者曝：妹妹恐要逃亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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