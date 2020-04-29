出道十二年，因選秀節目踏入演藝圈，轉戰戲劇圈，演藝成績有目共睹，備受肯定的藝人方志友女士，多年來對公益事業不遺餘力，除2008年擔任創世路跑推廣大使，也幫助無數弱勢團體發聲；今年因新冠疫情影響，得知創世募資重挫，憂心植物人服務入不敷出，主動挺身擔任「集10行善」愛心大使，呼籲大眾小額捐款，幫助植物人募集尿布，也為創世堅守崗位的第一線護理人員加油打氣。

方志友說：「我的奶奶失智多年，有次因為跌倒，臥床一段時間，那時全家都很辛苦，為了怕奶奶不舒服，尿布要經常汰換，用量真的非常可觀，加上大二那年爸爸離世，經濟支柱瞬間倒下，必須一肩扛起家計，因為親身經歷，非常同理弱勢植物人家庭無助的處境，加上認同創世服務理念，盼用自身影響力，為這社會帶來正能量。」

台灣電商龍頭MOMO購物平台與創世基金會合作，發起「集10行善-尿布募集」活動，盼補足經費缺口，邀請民眾免出門，在家做公益，活動自5/1至5/31止，至購物網站內，搜尋【創世基金會】，點選專案，小額捐款支持尿布，或洽02-28357700分機120集10小組，劃撥帳號:12238589，註明：集10小組。

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