林韋君、瑞秋、小蠻、邵翔及何嘉文上《一袋女王》分享人比人是氣死人還是爽死人。何嘉文說20幾歲時安排了三個月時間去美國紐約留學，同學來自各國，但有個穿著樸素所有花費都很節儉的泰國華僑，引起何嘉文的注意，因為大家一起吃飯時，那個小女生都只點最便宜的套餐，讓何嘉文覺得對方可能經濟上很辛苦，就想幫助她。所以之後只要一起吃飯，何嘉文都要那個小女生點她自己想吃的，霸氣的說：「姊請你！」

後來有一次班上有個同學生日，小女生就說去外面吃比較貴，她建議叫外燴還可以自己去拿，比較省錢，也可以去她住的地方辦，到了生日派對那天大家先到學校集合，接著搭上電梯本來以為是要到留學生住宿的那層樓，結果電梯繼續往上，是大家都沒去過的神祕區域，電梯打開後發現她住的地方其實是飯店，而且房間還是必須推開兩扇大門的豪華格局，有客廳、飯廳、大房間加兩套衛浴，完全是總統套房等級，後來才知道對方父母在泰國是富豪，她則是千金大小姐，只是出來遊學爸媽有交代要她低調一點。

何嘉文笑說後來派對到一半，有人提議要喝酒，外送酒來了之後，只見那個女生掏出一張黑黑的信用卡結帳，讓何嘉文頓時覺得超糗的。

(中時 )