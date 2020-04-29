北韓最高領導人金正恩已長達半個月未出席公開活動，加上外媒傳他已陷入病危，雖然北韓官方一再駁斥相關傳聞、南韓也認為消息不實，但有關金正恩身體狀況的傳聞仍不減，而外界也關注其胞妹金與正是否可能成為接班人。而據韓媒引述南韓國會報導指出，金與正將賦予有繼承人意味的「黨中央」地位與角色，代表金與正將擁有朝鮮「白頭山血統」，正式成為金正恩接班人，以求體制穩定。

南韓國會報導指出，金與正將賦予有繼承人意味的「黨中央」地位與角色，代表金與正將擁有朝鮮「白頭山血統」。圖為金正恩與金與正。（美聯社）

韓媒《朝鮮日報》報導指出，南韓立法調查處關於〈朝鮮黨政治局會議和第十四屆最高人民會議第三次會議分析和啟示〉的報告中指出，在黨政治局會議上，除了將組織指揮部第一副部長金與正增選為政治局候補委員之外，並將金與正地位和角色擴大至「黨中央」之位，藉此加強北韓金氏家族「白頭山血統」的統治。

報告也指出，金與正的活動實際上起到了負責黨唯一領導體制的「黨中央」的作用，她不僅作為組織指導部第一副部長，日後其地位和角色還可能擴大至白頭血統的正式繼承人。

報導指出，先前在1974年2月11-13日召開的朝鮮勞動黨第五屆中央委員會第八次全體會議上，北韓前最高領導人金正日被內定為接班人後，「黨中央」作為指代繼承人的表達首次在《勞動新聞》社論中登場。

與去年輔助兄長的形象大不相同，金與正今年媒體曝光率不僅大增，甚至可替金正恩公開發言，如上月她在公開聲明中直嗆南韓是「受驚嚇才狂叫的狗」，或是在川普致金正恩信函中，她讚揚川普對美朝共同協力處理疫情的希望，專家認為金正恩早已允許金與正用如此接近他本人的語氣，撰寫並發表聲明，「可見金與正早已成為金正恩的心腹」。

(中時電子報)