縣長楊文科（中）致贈「母儀典範」賀匾及禮物給關西鎮模範母親王玉蓮（中右）。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（中）致贈「母儀典範」賀匾及禮物給新埔鎮模範母親林雲妹（中右）。（羅浚濱攝）

縣府為因應新冠肺炎疫情防疫，消取今年集團式的模範母親表揚大會，改由縣長楊文科親自登門造訪13鄉鎮市模範母親，29日訪視關西王玉蓮和新埔林雲妹，致贈「母儀典範」賀匾、健康氣炸鍋、稻穗琉璃獎座及母親節蛋糕等禮物，祝福2人母親節快樂。

80歲的王玉蓮，年輕時就熱心公益，曾「施棺」助20多人安心入葬，接濟獨居老人直至92高齡往生，她成立婦女愛心工作隊，辦理急難救助，總是叮嚀孩子「施人慎勿念、受施慎勿忘、積德為善」，在做得到的範圍，要發揮自己力量，幫助他人。

楊文科說，王玉蓮擔任鎮民代表，大兒子是憲兵少將，二兒子商界董事長，長女在雙龍國小擔任老師，是模範母親更是社會婦女楷模。

新埔模範母親林雲妹是新埔國小退休教師，非常孝敬長輩及照顧家庭，擔任慈濟功德會志工，積極投入各項社會服務活動，長子在美國矽谷擔任工程部經理，長女中華大學任教退休，二女擔任瑜伽老師，均事業有成。

「需要大家幫助的人太多了！」曾榮獲特殊優良教師的林雲妹說，擔任老師時就希望幫助弱勢學生，退休後回學校做義工，擔任愛心媽媽，每周撥出時間幫助學習落後及需要關懷的學童，也呼籲大家要好好孝順自己的母親。

(中時 )