日前酒店女公關確診，指揮中心對酒店及舞廳下逹禁令，要求停業，近來國內已連17天沒有確診病例，何時會對酒店、舞廳解禁、恢復營業？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，很感謝各縣市政府的協助，且逐採取實名制，相信台灣社會都可以自主管理，現階段，大家辛苦了，再撐一下。

(中時 )