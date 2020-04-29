華春瑩推特截圖之二。（推特截圖）

新冠病毒源頭起自哪裡？陸美外交官連日來在推特發文過招。今天中午，大陸外交部發言人華春瑩再發推文回擊美國國務卿蓬佩奧，「中方在新冠肺炎(疫情)回應上公開、透明且負責任，對中國進行了考察的世衛組織--中國聯合專家組中就有2位美國專家，為什麼不請美國專家去查明病毒最初何時在美開始出現的呢？美國人民需要答案。世界也有權知情。」

蓬佩奧日前在推特發文，宣稱在世界尋找新冠病毒起源時中方需更透明，以及聲稱美國專家無法來華展開調查工作。

隨後，華春瑩再次發推寫道：「指責中國的劇本已被曝光。最好停止並收回對中國有計劃、有組織的攻擊、詆毀和誹謗。」

在這兩則推文下，不少網友也指責蓬佩奧以及華盛頓在應對疫情期間「加劇國際混亂」，影響全球抗疫。

環球網引述網友說：「蓬佩奧沒有採取任何具體行動來促進國際協作與團結。相反，他還千方百計地試圖在各國之間播下分裂的種子，不顧這對全球抗擊病毒鬥爭所造成的擾亂。」

「就像川普經常說『假新聞』一樣，他和蓬佩奧經常說些『假話』。」「華盛頓的行為將嚴重加劇國際關係的混亂。但對川普來說，這從來都不是個問題。他唯一目的是通過煽動針對中國的巨大憤怒，淡化自己的責任問題在大選前設定自己的議程。」

27日晚，華春瑩也發推點名批蓬佩奧。她當時寫道：「蓬佩奧接受福克斯採訪時再次指責中國隱瞞有關新冠病毒(疫情情況)。但究竟是誰在散佈虛假資訊呢？難道共和黨參議院全國委員會的被公開的備忘錄和灰色地帶(的報導)還不夠清楚嗎？停止政治把戲，還是省點精力去拯救生命吧。」

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(中時 )