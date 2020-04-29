線上遊戲娛樂城《星城Online》和日本知名動漫IP《新世紀福音戰士》跨界合作，為了將《新世紀福音戰士》經典原汁原味的呈現，遊戲在畫面配置、特效演繹、美術設計等，都下了不少的心思進行規劃與設計，上線後玩家即可在《星城Online》體驗EVA的AT力場、提升同步率、體驗暴走並且擊破使徒的快感。

(影片來源/YouTube/星城Online/如遭刪除請見諒)

許多年輕人對於SLOT Game都有著「長輩遊戲」的刻板印象，《星城Online》與日本原廠khara的跨界聯名，徹底顛覆這樣的想法，帶來了嶄新的遊戲體驗。華麗的連線特效與衝出遊戲介面的動畫演繹，不僅僅是將使徒襲來的經典場面完美移植，也讓SLOT Game更加貼近年輕族群，用生動的表現打破對於連線得分的既定印象。

玩家可體驗擊破使徒的快感(圖/網銀國際 提供)

遊戲畫面特地呈現《新世紀福音戰士》經典畫面(圖/網銀國際 提供)

EVA跨界作戰，《星城Online》為你送上最強補給後援！

作戰過程中想必會消耗不少戰力，適度補給是必需的！為此，《星城Online》貼心的打造了回饋玩家的補給站，只要完成活動條件，即可參加跨界作戰計畫限定活動，抽取限量新世紀福音戰士模型、精美週邊、百萬銀幣…等補給品，現在就上《星城Online》與EVA一同參戰、擊破使徒吧！

共同作戰活動，好康補給輕鬆抽！

活動時間：2020年4月24日12:00至5月22日12:00

活動說明：每天登入星城Online皆可獲得一次參與機會，至活動網頁選取喜愛的駕駛員加入作戰，登入手機號碼完成驗證後，畫面顯示「作戰成功」即可啟動補給轉盤抽獎。

(中時電子報)