TPK -KY（3673）公告2020年第一季自結營運成果。自結合併營收為281.9億元，自結稅後淨利為3,967萬元，稅後稀釋每股淨利為0.10元。 TPK -KY第一季自結合併營收為281.9 億元，較去年同期減少9.5％，較上季減少 23.7％，主要係因農曆春節工作天數較少所致。由於有效管控及廈門地區疫情較輕微，新冠病毒疫情並未對今年首季營運造成顯著之影響。受到疫情影響，全球居家辦公及就學人數大幅增加，導致平板電腦及筆記型電腦需求上升，使此類產品出貨量優於預期。雖營收下滑，但由於產品組合調整，使整體獲利產生有利之變化， 故第一季營運仍維持小幅獲利。本季營業毛利為10.1 億元，營業毛利率為3.6％。

在銷售成本結構方面，第一季整體原料成本佔營收比重為83.9％，與上季 83.8％相當。此外，折舊攤提費用為15.0億元，較上一季減少億元，但由於營收下 滑，故佔營收比重由去年第四季4.6％增加為5.3％。另因成本控管得宜，使人工成本佔營收比重為 5.6％，僅較前季5.5％略增。

受到營運規模縮減之影響，加上有效成本控管，第一季營業費用為9.0億元，較上季11.0億元減少，為近年來之新低。淨利息費用約為3,400萬元，較前季4,100萬元減少。第一季認列外幣兌換利益約9,300萬元，主要是受到人民幣兌美元貶值之影響。稅後稀釋每股淨利為0.10元。

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