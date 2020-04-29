為因應受新冠肺炎疫情影響的漁民，即日起針對僱用非我國籍船員的漁船，漁業署推出補助漁船主，每僱用1名外來船員可申請5700元補助的紓困方案，並按該漁船實際僱用外來船員人數發給補助金。

市府產發處表示，凡漁船主在申請時已持續僱用3個月以上尚未解僱，或僱用雖未滿3個月但將持續僱用達3個月者，即可持外來船員名冊、撥款帳戶存摺封面影本，向新竹區漁會申請補助。但已經請領過性質相同的補助、補貼或津貼者，將無法重複申請補助。

產發處長張力可指出，目前設籍竹市漁船數共計有243艘，其中63艘漁船僱有外來漁工，其中多數為越南、印尼籍漁工，此次補助對受疫情衝擊仍持續僱用外來船員的漁船主具有實質幫助，可同時紓緩漁船主壓力及維持漁工生計。

他同時提醒，此次補助申請期限自即日起至6月1日止，有需求的漁船主，可盡早洽新竹區漁會申請。詳細資訊可於上班日上午8時至下午5時撥打新竹區漁會電話03-5362216洽詢。

(中時 )